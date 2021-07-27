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Adana'da korkutan orman yangını

27.07.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına 5 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve karadan müdahale başlattı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede başlatılan soğutma çalışmaları devam ediyor.

(AA / DHA)


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Adana
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