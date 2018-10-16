Adana'da lezzet festivaline yoğun ilgi

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Festivale yurt içi ve dışından yoğun ilgi olduğunu ifade eden Demirtaş, "Dün yaklaşık 90 bin kişinin festival alanını ziyaret ettiğini duydum. Bu sadece bizim sayabildiklerimiz. Bizim amacımız hedefe ulaşmak. Şu an hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Ben toplam 100 bin civarında vatandaş olursa büyük bir başarı demiştim. Bugün 100 binin üzerine geçmiş bulunmaktayız." dedi.