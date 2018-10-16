Adana'da lezzet festivaline yoğun ilgi

Bazı stantların önünde uzun kuyruklar oluşurken, kimileri ailecek festival alanını gezdi ve yöresel yemekleri tattı. Alanı gezen çok sayıda kişi de yöresel yemeklerin fotoğraflarını çekti.
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