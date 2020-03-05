HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da narkotik ekiplerinden şok uygulama!

Adana’da narkotik ekiplerinden şok uygulama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 04:28 | Son Güncelleme

Adana’da hava destekli gerçekleştiren Narko alan uygulaması ve gün içerisinde yapılan şok uygulamalarda 36 aranan şahıs ile üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniye Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda Yeşilyurt Mahallesinde Narko alan uygulaması yapıldı. 81 Polisin katıldığı uygulamaya özel eğitimli narkotik köpekleri ile helikopter ve drone ile havadan destek verildi.

Uygulama kapsamında, 190 aracı durduran ekipler, 335 kişinin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. 13 araç sürücüne 10 bin 359 TL idari para cezası uygulanırken 6 araç trafikten men edildi. Yapılan üst aramasında uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Gün içerisinde narkotik ekiplerinin Akdeniz ve Sümer mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada ise 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 2,30 gram bonzai, 18 gram skunk esrar, 245 TL para ele geçirildi.

36 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Gün içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli yerlerinde yaptığı şok uygulamada, 8 bin 306 kişinin GBT sorgusunu yaptı. 3 bin 88 arac kontrol edilirken 93 araca 85 bin 352 TL para cezası uygulandı. 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. 25 araç ise trafikten men edildi.

Yapılan şok uygulamalarda kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 10 kişiye idari işlem yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 delici kesici alet geçirildi. Uygulama genelinde ise çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişi yakalandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Türk ve Hollanda polisinden ortak operasyon!Türk ve Hollanda polisinden ortak operasyon!
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
1/
Anahtar Kelimeler:
adana narkotik

En Çok Okunan Haberler

'Öğretmen' ilk bölümüyle ekranlara kilitledi

'Öğretmen' ilk bölümüyle ekranlara kilitledi

Bakan Soylu: Bu yaşananları seyredemeyiz, şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz

Bakan Soylu: Bu yaşananları seyredemeyiz, şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama!

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama!

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

BKM: Dünya Sağlık Örgütü, temassız ödemeyi öneriyor

BKM: Dünya Sağlık Örgütü, temassız ödemeyi öneriyor

İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Ankara'da gecekondu yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Ankara'da gecekondu yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Türk ve Hollanda polisinden ortak operasyon! 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildi

Türk ve Hollanda polisinden ortak operasyon!

Zonguldak'ta panik anları! Mahalleli sokağa döküldü

Zonguldak'ta panik anları! Mahalleli sokağa döküldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Gazeteci Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç tutuklandı

Gazeteci Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç tutuklandı

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Lastiği patlayan TIR otoyolu savaş alanına çevirdi

Lastiği patlayan TIR otoyolu savaş alanına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.