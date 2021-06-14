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Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

14.06.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da park halindeki otomobil, üzerine yanıcı madde dökülüp, ateşe verilerek kundaklandı.

Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37044 Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan Halil Ayaz'a otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

YANICI MADDE İLE KUNDAKLANMIŞ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin içini saran alevleri, tazyikli su sıkarak söndürdü. Yangın söndürülmesinin ardından yapılan ilk incelemede, otomobilin üzerine yanıcı madde dökülüp, ateşe verilerek kundaklandığı belirlendi.

MAHALLE SAKİNLERİ KISITLAMAYA RAĞMEN ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Bu arada mahalle sakinlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda söndürme çalışmasını izlemesi dikkat çekti.

Kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişileri tespit edip, yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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