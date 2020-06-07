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Adana'da 'pes' dedirten görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

Adana’da yüzlerce kişi, silah altına alınacak askerleri otogarda uğurladı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı uğurlama törenlerinde ortaya çıkan görüntüler ise pes dedirtti. Bazı vatandaşlar ise yasak olmasına rağmen konvoy yaptı.

Adana'da 'pes' dedirten görüntü

1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme adımlarına rağmen uyulması gereken kurallar ve önlemler hatırlatılırken, bu uyarılar bazen dikkate alınmıyor.

Adana Otogarı’nda ise dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için toplanan yüzlerce vatandaşın ortaya çıkarttığı görüntüler ise koronavirüs nedeniyle endişe uyandırdı. Yüzlerce kişilik gruplar halinde toplanan vatandaşlar, asker adaylarını uğurlarken sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğunu hiçe sayarak diğer vatandaşların da hayatını riske soktu. Yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar ise konvoy düzenledi.

Kardeşini Isparta’ya gönderen Mehmet Rasim Yılmaz, “Bu kadar kalabalık olması normal değil. Sosyal mesafeye uyulmuyor” diye konuştu.

(İHA)

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