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Adana'da PKK propagandasına şafak operasyonu: 24 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 08:13 | Son Güncelleme

Adana’da şafak vakti düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.

Adana'da PKK propagandasına şafak operasyonu: 24 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 26 adrese özel hareket timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda, aralarında terör örgütüne eleman temin eden Suriye uyruklu 2 kişinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına aldı. PKK’ya eleman temin ettiği belirtilen Suriyeli zanlılardan birisi Şanlıurfa’da yakalandı.

Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 25 adet cep telefonu, 1 adet harddisk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 24 adet kartuş ile 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet örgütsel fotoğraf, 2 adet 7 mm fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana operasyon PKK

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