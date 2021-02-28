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  4. Adana'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kilometre sonra yakalandı

Adana'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kilometre sonra yakalandı

28.02.2021 19:55 | Son Güncelleme:
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Adana'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kilometre sonra yakalandı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

EHLİYETİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İhtarına uymayan otomobil sürücüsü Burak B. kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçmaya çalışan Burak B., Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde Seyhan Devriye Ekipleri tarafından önü kesilerek yakalandı. Yakalanan sürücü Burak B.’nin ehliyeti olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kaçtığı öğrenildi.

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Burak B.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürme, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takmadığı için para cezası kesildi. Burak B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

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