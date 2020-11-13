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Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 07:19 | Son Güncelleme

Adana’da organize suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyonla düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlar girerek güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timleri koçbaşıyla kapıları girerek içeri girdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Öte yandan, operasyon drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

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