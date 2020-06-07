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Adana'da sıcaklık 39 dereceyi buldu, sokaklar boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Adana'da hava sıcaklığı 39 derece ölçülürken, termometreler 47 dereceyi gösterdi. Bugün izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmadı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları 21 Mart'tan itibaren kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara bugün saat 14.00 ile 20.00 arasında izin verildi.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 5-6 DERECE ÜZERİNE ÇIKTI

Bugün Türkiye'yi Basra Körfezinden gelen sıcak hava dalgasının etkilemesinden dolayı hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıktı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar izinli olmalarına rağmen sıcak yüzünden evlerinde kalmayı tercih etti.

Adana'da da meteoroloji verilerine göre gölgede hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 39 derece ölçülürken, termometreler ise 47 dereceyi gösterdi.
Bu nedenle saat 14.00'ü gösterdiğinde az sayıda 65 yaş üstü vatandaş sokağa çıktı.
Atatürk Parkına gelen vatandaşlar havanın çok sıcak olduğunu bu nedenle biraz dinlenip eve gideceklerini söyledi.
Bir yaşlı vatandaş ise daha fazla izin isteyerek, "Bizim de ASKİ'de PTT'de bankada işimiz var. Bu nedenle bize hafta içi de izin versinler. Bu işlerimizi halledelim" dedi.

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