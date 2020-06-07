Adana'da sıcaklık 39 dereceyi buldu, sokaklar boş kaldı

Atatürk Parkına gelen vatandaşlar havanın çok sıcak olduğunu bu nedenle biraz dinlenip eve gideceklerini söyledi.

Bir yaşlı vatandaş ise daha fazla izin isteyerek, "Bizim de ASKİ'de PTT'de bankada işimiz var. Bu nedenle bize hafta içi de izin versinler. Bu işlerimizi halledelim" dedi.