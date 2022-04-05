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Adana'da silah sesi üzerine pencereden bakan kadın gözünden vuruldu

05.04.2022 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı.

Adana'da silah sesi üzerine pencereden bakan kadın gözünden vuruldu

Adana merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Hayriye A. (60) evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle ateş açıldığını duydu.

Bunun üzerine başını pencereden uzatan Hayriye A. gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

AA'nın haberine göre; polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hayriye A'nın seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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