HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da sokak ortasında pompalı tüfekli dehşet!

Adana'da sokak ortasında pompalı tüfekli dehşet!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 19:23 | Son Güncelleme

Adana'da sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Suriyeli Selahattin Elhasan Elcunid (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da sokak ortasında pompalı tüfekli dehşet!

Olay, Seyhan ilçesindeki Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selahattin Elhasan Elcunid, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Elcunid, eline sopa aldı. Kavga ettiği kişi de yakınlardaki evine koşarak pompalı tüfek aldı.

POMPALI TÜFEKLE SIRTINDAN VURDU

Hızla Elcunid'in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, Elcunid'i kovalamaya başladı. Ara sokaklara kaçan Elcunid, Manisalı Ali Bey Caddesi'nde vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada kendisini kovalayan şüpheli, Elcunid'i pompalı tüfekle sırtından vurdu. Elcunid kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Olay sırasında pompalı tüfeğin saçmaları, bir kasap dükkanının vitrinine de isabet etti.

su

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vatandaşların yardımına koştuğu Elcunid, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Elcunid, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREsnekliğini gösterdi!Esnekliğini gösterdi!
Trafikte tehlike dolu yolculuk!Trafikte tehlike dolu yolculuk!
AÖL sınav sonuçları açıklanıyor! AÖL sınav sonuçları açıklanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı!
Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı!
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş '30 Ağustos' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş '30 Ağustos' açıklaması
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
İlginizi Çekebilir
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok acı! Oğlu ve torunu tarafından böyle bulundu
Çok acı! Oğlu ve torunu tarafından böyle bulundu
'Türkiye'nin Maldivleri'ne hafta sonu akını
'Türkiye'nin Maldivleri'ne hafta sonu akını
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu
Trafikte tehlike dolu yolculuk!
Pompalı tüfek dehşeti! Eşini, çocuğunun gözleri önünde vurdu
Pompalı tüfek dehşeti! Eşini, çocuğunun gözleri önünde vurdu
Piknikte ırmağa giren 17 yaşındaki genç boğuldu
Piknikte ırmağa giren 17 yaşındaki gençten kahreden haber
Denizli'de düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.