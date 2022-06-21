HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da sokaklar savaş alanına döndü! Esnafın kavgasında kurşunlar havada uçuştu

Adana'da sokaklar savaş alanına döndü! Esnafın kavgasında kurşunlar havada uçuştu

21.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sokaklar gündüz vakti savaş alanına döndü. Kırtasiye dükkanlarının olduğu sokakta 2 esnaf arasında başlayan tartışmada tabanca ve pompalı tüfekler çekildi. Kurşunların havaya uçuştuğu olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Adana'da sokaklar savaş alanına döndü! Esnafın kavgasında kurşunlar havada uçuştu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 kırtasiyeci arasındaki tartışmada silahlar çekildi. Güpegündüz kurşunların havada uçuştuğu olayda 4 kişi yaralandı...

Korkunç olay, saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi 61006 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce anlaşmazlık yaşayan kırtasiyeci esnafından 2 kişi arasında dün tartışma çıktı. Esnaf, tarafları ayırıp, birbirinden uzaklaştırdı.

BU KEZ SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Bu sabah da iş yerlerini açan 2 kişi arasında yeniden tartışma başladı. Bu kez yanlarına tabanca ve pompalı tüfeklerini alan esnaf, birbirlerine ateş açtı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentin en işlek caddelerinin arasındaki sokakta 4 kişi yaralandı.

dd23eab2b2aa5e6990a68fc1f7bf1165

YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri de inceleme yaptı. Yerdeki boş kovanlar toplanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

a670c7adea05036c4719d3a80c250443

c3c628957891f7dedeee64e0bb70cd12

0492542f507430cb58709a50f6b47b94

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 erkek ve 1 kıza cinsel tacizde bulundu! Bir kez daha tahliye edildi, savunması şoke etti2 erkek ve 1 kıza cinsel tacizde bulundu! Bir kez daha tahliye edildi, savunması şoke etti
Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi! Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi!
550 bin kişiye askerlik affı geliyor550 bin kişiye askerlik affı geliyor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu sabah saatlerinde duyurdu: 'Kökünü kurutma...'

Bakan Soylu sabah saatlerinde duyurdu: 'Kökünü kurutma...'

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Akılalmaz tuzak! Banka banka dolaşıp milyonlarca lira çekmiş

Akılalmaz tuzak! Banka banka dolaşıp milyonlarca lira çekmiş

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

İlginizi Çekebilir

Üstüne basa basa söyledi: Vücudunuza girmesi lazım

Üstüne basa basa söyledi: Vücudunuza girmesi lazım

“Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi” dedi! Sözleri tepki çekti

“Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi” dedi! Sözleri tepki çekti

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Yasak ve tehlikeli: Yediğiniz içtiğiniz çoğu şeyde var!

Yasak ve tehlikeli: Yediğiniz içtiğiniz çoğu şeyde var!

Her erkeğe aynı yalanı söylüyor! Seri flört uzmanı anlattı

Her erkeğe aynı yalanı söylüyor! Seri flört uzmanı anlattı

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.