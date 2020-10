Adana'da tefeci operasyonu! 'İnsanların kanını emiyorlar' e-postası hepsini yakalattı

Adana polisine bundan 3 ay önce tefecilerden para alan ve perişan olan bir kişi, “Adana’da tefeci şebekesi var, insanların kanını emiyorlar, donlarına kadar alıyorlar” diyerek tefecilerin tehdit ve şantajına maruz kaldığı yönünde e posta yoluyla ihbarda bulununca Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, 72 kişiyi tehdit ve şantajla mağdur edip, yüzde 20’ye varan faizle para verip 7 milyon 702 bin 100 lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeyi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Aralarında esnaf, memur ve işçilerin olduğu şebeke üyelerinin adreslerinin belirlenmesi üzerine 16 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenlendi. Adreslere eş zamanlı yapılan baskında, haklarında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Ş., Ayhan Y. , Seyhan Y., Mehmet Can Y., Mehmet K., Yüksel K., Serkan K., Ali O., Can G., Yalçın E., Tamer K. ve Berke K. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 17 bin 200 dolar, 1 milyon 972 bin 100 TL tutarında 25 senet ve çek, çok sayıda boş senet, 1 ruhsatsız tabanca, alacaklı listesinin bulunduğu 5 defter, farklı kişilere ait tapu senetleri, araç satış sözleşmeleri ile dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan şebekenin, polisin ifadesine başvurduğu mağdurlara önceden verdikleri dört sayfalık not kağıdıyla söylemesi gerekenleri ve “Bunlar yardıma muhtaç insanlara ellerinden geldiğince yardım ederler. Tefecilik yapmıyorlar. Bize borç para veriyorlar” şeklinde ifade vermeleri yönünde uyarıda bulundukları da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Ş., Ayhan Y., Seyhan Y., Mehmet Can Y., Mehmet K., Yüksel K., Serkan K., Ali O., Can G., Yalçın E. ve Tamer K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Berke K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)