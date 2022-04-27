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  4. Adana’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

27.04.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu şüphelilerin evlerine şafak vakti özel harekat polisinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

YERE YATIRILIP GÖZALTINA ALINDILAR

Özel Harekat polisleri, şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Ardından şüpheliyi yere yatırıp kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

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Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana DEAŞ
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