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  4. Adana'da virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı

28.05.2023 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil demir bariyerleri devirip sulama kanalına uçtu. Feci kazada araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'da virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. H.T. B. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle, virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı. Ardından ise bir ağacı ve demir bariyerleri yıkan otomobil sulama kanalına uçtu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü ile araçtaki İsmail Hakkı Kesler, itfaiye ve vatandaşlarca sulama kanalından çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, Kesler'in ise sudan yaralı ve baygın olarak çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerine teslim edilip kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Kesler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Öte yandan, itfaiye ve polis ekiplerinin kaza yerinde çalışma yaptığı sırada, bölgede toplanan vatandaşların, film gibi olanları izlemesi ise dikkat çekti. (AA-DHA)

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