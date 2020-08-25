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Adana'daki Barınak Plajı'nda engelliler rampayla denize ulaşıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 10:14 | Son Güncelleme

Engellilerin unutulmadığı Adana'da denize kıyısı olan Karataş ilçesi, engelli vatandaşların da denize girebileceği şekilde tasarlandı. Sahile engelli rampası yerleştirilen plajda, vatandaşlar rahatlıkla denize ulaşabiliyor. Engelli vatandaşların, denize girdikten sonra yaşadıkları mutluluk ise hafızalara kazınıyor. İşte hem kendileri hem yakınları için paha biçilmez mutluluk sağlayan Barınak Plajı'ndaki o rampa...

Adana'daki Barınak Plajı'nda engelliler rampayla denize ulaşıyor

Barınak Plajı içerisinde yer alan rampa sayesinde denize giren engelli vatandaşların denize girdikten sonra mutluluk yaşadı.

“RAMPALARIN SAYISINI İLERLEYEN DÖNEMLERDE ARTIRACAĞIZ”

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “En büyük projelerimizden birisiydi. Hepimiz engelli olma adayıyız. Engelli vatandaşlarımızın bizdeki yeri ve mutluluğu normal vatandaşlarımızdan daha fazla. Engelli vatandaşlarımız da bizler gibi denizi rahatlıkla yaşasınlar, yazın bu güzelliklerini en iyi şekilde değerlendirsin diyerek böyle bir proje aklımıza geldi. Bunun diğer sahil ilçelerine de örnek olmasını istiyorum. Bu tarz rampaların sayısını ilerleyen dönemlerde arttıracağız” diye konuştu.

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“ENGELLİLER İÇİN BÖYLE KOLAYLIKLAR YAPILMALI”

Rampa sayesinde denize giren bedensel engelli İsmail Çiçek isimli vatandaş ise, “Rampa engelliler için oluşturulmuş ve çok güzel. Bazı eksiklikler var ama ileride tamamlanacağından eminim. Daha kolay oldu böyle denize girmek. Engelliler için böyle kolaylıklar her zaman yapılmalı” dedi.

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“ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA”

İsmail Metin isimli engelli de rampayı çok beğendiğini kaydederek, “Başka illerde görüyordum, burada da olması çok güzel. Adana’da ilk defa böyle oldu ve çok güzel bir uygulama. Başka illerde de bu rampa vardı ve rampa sayesinde denize girebiliyoruz. Bu proje bütün belediye başkanlarımıza örnek olsun” ifadelerini kullandı. İHA

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