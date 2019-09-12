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Adana'daki Şekerpınarı Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas bölge ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 08:26 | Son Güncelleme

Adana'nın Pozantı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla aralarında Ayder Yaylası ile Kuzu Adası'nın da bulunduğu 9 bölge, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana'nın Pozantı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Söz konusu karar 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.

7 İLDE 9 AYRI BÖLGE KESİN KORUNACAK HASSAS BÖLGE İLAN EDİLMİŞTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Lara Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı ile Serik ilçesindeki Zeytintaşı Mağarası Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmişti.

Denizli'nin Honaz ilçesi Yukarıdağdere mahallesindeki Saklıgöl Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Buldan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kamara Traverten Sırtı Doğal Sit Alanı'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırılmıştı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğal Sit Alanı, Muğla'nın Menteşe ilçesi bulunan Özlüce Doğal Sit Alanı, Van'ın Gevaş ilçesindeki Kuzu Adası Potansiyel Doğal Sit Alanı, Adana'nın Karataş ilçesindeki Tuzla Gölü Doğal Sit Alanı ile Osmaniye'nin Kadirli ve Düziçi ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Karatepe Aslantaş Doğal Sit Alanı'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete Şekerpınarı Doğal Sit Alanı hassas bölge

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