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  4. Adana Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu mu? Adana Havalimanı'nda uçuşlar ne zamana kadar ertelendi? Kahramanmaraş depremi sonrası flaş karar!

Adana Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu mu? Adana Havalimanı'nda uçuşlar ne zamana kadar ertelendi? Kahramanmaraş depremi sonrası flaş karar!

06.02.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Adana Havalimanı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Şiddetli depremlerin ardından alınan karar duyuruldu. Peki, Adana Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu mu? Adana Havalimanı'nda uçuşlar ne zamana kadar ertelendi? İşte detaylar...

Adana Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu mu? Adana Havalimanı'nda uçuşlar ne zamana kadar ertelendi? Kahramanmaraş depremi sonrası flaş karar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Adana Havalimanı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Şiddetli depremlerin ardından alınan karar duyuruldu. Peki, Adana Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu mu? Adana Havalimanı'nda uçuşlar ne zamana kadar ertelendi? İşte detaylar...

ADANA HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR DURDURULDU MU?

Adana Havalimanı ikinci bir karara kadar uçuşlara kapandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Adana Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapandığı aktarıldı.

ADANA HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Adana Havalimanı'na ilişkin alınan kararın ikinci bir karara kadar devam edeceği açıklandı.

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