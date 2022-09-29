Adana Lezzet Festivali ne zaman? 2022 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali tarihi

Lezzet Festivali'nde hem yemek şovları yapılıyor hem de konserler, gösteriler, yarışmalar düzenleniyor. Adana Lezzet Festivali bu yıl ekim ayında düzenlenecek. Adana'nın yöresel tatlarının tanıtıldığı festivale yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Peki Adana Lezzet Festivali ne zaman? İşte 2022 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali tarihi...

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Adana Lezzet Festivali 7-8-9 Ekim 2022 olmak üzere üç günde gerçekleştirilecek. Festival, Adana Merkez Park'ta gerçekleştirilecek.

Festivalde Adana'nın kebap, ciğer, şırdan, şalgam, börek ve bici bicinin de aralarında olduğu yöresel lezzetler ikram edilecek. Atölyenin ve konserlerin de düzenleneceği festivalde başarılı şefler leziz yemekler ortaya koyacak.

MasterChef jürileri her yıl festivalde yerini alıyor.

