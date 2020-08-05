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Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 07:35 | Son Güncelleme

Adana merkezli 14 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında asker ve öğretmenlerin de olduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü büfe telefonlarından ardışık arama ile örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu öne sürülen, aralarında asker ve öğretmenlerin de bulunduğu 27 kişi tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir’de sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak adreslere giren ekipler, yaptıkları aramalarda haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Operasyonda yakalanan zanlılar arasında, 1 aktif görevde bulunan öğretmen, 3 askeri okuldan atılan öğrenci ve 12 aktif görevde bulunan TSK personeli olduğu öğrenildi.

Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, şüphelilerin daha önceki operasyonda yakalanan zanlıların ifadeleri doğrultusunda deşifre edildiği öğrenildi.

(DHA)

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