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Adana merkezli 2 ilde DHKP-C operasyonu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3'Ü ARANIYOR Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 5 kişinin gözaltına alındığını, 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3'Ü ARANIYOR
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 5 kişinin gözaltına alındığını, 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Açıklamada, şüphelilerin merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında 2015 yılında şehit eden teröristlerin şiddet içeren eylemleri ile DHKP-C terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edip destekleyecek nitelikte sosyal medyada paylaşımlar yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

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