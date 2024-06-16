SON DAKİKA | Erdoğan ile Bahçeli arasında 'bayram' telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin son buluşması 10 Mayıs'ta Beştepe'de gerçekleşmişti. Siyasette normalleşme gündemi ve son yapılan açıklama sonrası yapılan görüşme dikkat çekti.

MHP lideri bu sabah son yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın yoluna devam edeceğini belirterek 'Bizde çatlak olmaz' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İtalya dönüşü yaptığı açıklamada 'Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz' demişti.

İki liderin bayramdan sonra yüz yüze bir görüştürme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





