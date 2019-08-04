HABER

Adana merkezli tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü ev hapsi olmak üzere 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi

Adana merkezli iki ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 31 Temmuz'da Adana ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına aldığı 4'ü kadın 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şebekenin elebaşları olduğu iddia edilen M.Y.M. ve A.Ş'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden M.Y.M. ve A.Ş'yi tutukladı, 4'ünü ev hapsi olmak üzere 13'ünü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

- Operasyon

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 31 Temmuz'da haklarında yakalama kararı çıkarılan 4'ü kadın 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Ekiplerin etrafı güvenlik kameralarıyla izlenen ve bahçesindeki kulübelerde 10 köpek bulunan merkez Çukurova ilçesindeki lüks evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyal ile iki ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirmişti.

Emekli, dul ve yetim maaşı alan kişilere tefecilik yöntemiyle para vereceğini söyleyen şebekenin, bunun karşılığında maaşların kendi hesaplarına yönlendirilmesini sağladıkları ancak vadettikleri parayı vermeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilmişti.

Şebekenin, hesaplarına yönlendirilen parayı çekerek 71 kişiyi yaklaşık 7 milyon 700 bin lira dolandırdıkları öne sürülmüştü.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Ata Ekmeği ve Armola Peyniri Festivali'nde yöresel tatlar ilgi gördüAta Ekmeği ve Armola Peyniri Festivali'nde yöresel tatlar ilgi gördü
Saruhanlı'da erkenci üzüm, kurutulmak üzere serilmeye başlandıSaruhanlı'da erkenci üzüm, kurutulmak üzere serilmeye başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Tefeci

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yedek astsubaylığa yoğun ilgi geldi, başvuru süresi uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bursa'da 18 katlı lüks binada korkutan yangın! Hızla binayı boşalttılar!

18 katlı lüks binada korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.