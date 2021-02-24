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Adana’nın gizli cenneti! Gören hayran kalıyor

24.02.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Adana’nın gizli cenneti! Gören hayran kalıyor

Adana'nın saklı cenneti Nergis Adası, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Akyatan lagünü içinde bulunan Ada, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Kesin korunacak hassas alan ilan edilen bölgeye gelenler bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Karataş ilçesinde bulunan ve geçen yıl 41 türden 125 bin 936 kuşa ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye'deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor. Adanalı kadın fotoğraf sanatçısı Gamze Bozkaya, 3 yıl önce 147 kilometrekare alana sahip lagün içerisinde bulunan ve ana karadan yaklaşık 3 km uzakta olan içi nergis çiçekleriyle dolu bir ada keşfetti.

İlkbaharı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçekleriyle bezeli gizemli adaya sadece tekneyle gidilebiliyor. Adanın keşfedilmesinden sonra lagünün çevresinde oturan vatandaşlar Ocak ve Şubat aylarında çiçekleri görmek için adaya gidiyor.

'GÖZLERİME İNANAMADIM'

İçerisinde milyonlarca nergis çiçeği bulunan ada görenleri etkiliyor. Fotoğrafçı Gamze Bozkaya, ‘Nergis Adası’nın tanıtımının yapılması gerektiğini ifade ederek, “Adana’nın gezilecek turistik ve tarihi yerleri araştırırken 3 yıl önce burada bir ‘Nergis Adası’ olduğunu öğrendim. Gidip kendim görmek istedim ve geldiğimde gözlerime inanamadım. Burası Akyatan Lagünü’nün tam ortasında yer alıyor. Burada flamingolar başta olmak üzere kuşların yanı sıra ‘Nergis Adası’nın da olduğunu artık ülkemizin bilmesi gerekiyor. Bu çiçeği dışarı da koklaması 1, demeti 5 TL. Böyle bir adanın olması Adanalılar için büyük bir şans” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Adana

'MUHTEŞEM BİR YER'

Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizm Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet Birliği Müdürü Ayfun Kaplan ise adanın tanıtımı için gereken çabayı gösterdiklerini söyleyerek, “Burası muhteşem bir yer. Çok yakın zaman içerisinde burasının Adana’nın tanıtımında çok önemli bir yer alacağına inanıyoruz” dedi.

Babasıyla adaya gelen Naz Yılmaz (4) isimli kız ise adayı çok beğendiğini söyledi.
Ailesiyle adaya gelen Rabia Çetin (5) ise adada arkadaşlarıyla oyun oynadığını adanın çok güzel olduğunu belirtti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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