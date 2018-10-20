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Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 21:04 | Son Güncelleme

Adana ve Gaziantep'te torbacı oldukları iddia edilen, aralarında engelli bir kişinin de olduğu Suriyelilere yönelik yapılan operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı.

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Suriye’de süren iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen göçmenlerin uyuşturucu sattığına yönelik ihbar geldi. Polis savcılıktan alınan izinle başlattığı takip sonucunda, Adana ve Gaziantep’e yerleşen bazı Suriyeli vatandaşların torbacılık yaptığını belirledi. Yapılan tespitin ardından ekipler, 19 Ekim günü operasyon başlattı. Adana polisi, Adana ve Gaziantep’te yaptığı baskınlarda çoğu Suriyeli olan 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Torbacılık yaptıkları öne sürülen şahıslar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan operasyonda da çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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adana Gaziantep Suriyeli Suriyeli operasyonu

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