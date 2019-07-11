Adana ve Mersin’de 11 günde sahte içkiden 11 kişi öldü

Mersin’de başlayan ve Adana’da devam eden içki zehirlenmesinden dolayı ölü sayısı 11’e yükseldi.

Mersin’de 1 Temmuz’da başlayan metil alkol zehirlenmelerine bağlı ölüm sayısı 8’i bulurken 9 Temmuz’dan itibaren aynı olayla ilgili ölüm vakaları Adana’ya sıçradı. Adana’da rahatsızlanarak 9 Temmuz günü Seyhan Devlet Hastanesine götürülen Cumali Çetin sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hayatını kaybederken daha sonra da dün akşam yine aynı hastanede Hasan Ali Can Bağdaş hayatını kaybetti. Bugün de Adana’nın Sarıçam ilçesinden Adana Şehir Hastanesine 7 Temmuz tarihinde içki zehirlemesinden getirilen Mustafa Gündoğdu’nun dün gece hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bu ölümlerle birlikte Mersin ve Adana’da 11 günde 1 kişi içki zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Bu arada, Adana’da ölen Cumali Çetin’in evinde yapılan aramada iki şişe etil alkol bulunduğu, şahsın internetten bakarak etil alkolü karıştırıp içki yaptığı ve bu karışımı içtikten sonra zehirlenip komşusuna haber verdiği daha sonrada hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu arada polisin yaptığı çalışmalarda ölen diğer iki şahsında bir yerden etil alkol alıp daha sonra zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Ayrıca bir kişinin de yine içki zehirlenmesi sonucu gözlerini kaybettiği öğrenildi. Hastaneye gelen bir şahsında içki zehirlenmesinden dolayı tedavi olup taburcu edildiği belirlendi.

