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  4. Adana’da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

Adana’da piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Türkiye’de sahte içkiden ölümlerin artması sonucu harekete geçti.Polis Seyhan ilçesinde bir adreste sahte içki yapılıp satıldığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı.

Adana’da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Türkiye’de sahte içkiden ölümlerin artması sonucu harekete geçti.
Polis Seyhan ilçesinde bir adreste sahte içki yapılıp satıldığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına aldı.

Adana’da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi

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