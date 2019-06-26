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Adana'da 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 01:28 | Son Güncelleme

Banka ve kurumlar arası para transferi yapan özel bir firmadan, döviz nakli sırasında iki çuval içinde bulunan 4 milyon 795 bin avro çalındı - Hırsızlıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alan polis, güvenlik sorumlusunun da arasında yer aldığı 4 zanlıyı arıyor

Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avro çalındı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmanın binasından bir bankaya nakil için hazırlık yapıldı.

Para nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada güvenlik sorumlusu, elinde bulunan iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu alarak kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alan polis, güvenlik sorumlusunun da arasında yer aldığı 4 zanlıyı arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
4 milyon 795 euro adana banka hırsızlık

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