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  4. Adana’da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana’da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

28.12.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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Adana’da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana’da yapılan operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana’da yapılan operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, başka bir şehirden kente araçla çok sayıda ruhsatsız silah getireceğini belirlediği iki şüpheliyi takibe aldı.
Ekip, şehir girişinde aracı durdurup arama yaptı. Araçta, ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemin ardından "yasa dışı silah ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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