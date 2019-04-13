Adana'da asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı

Adana'da ikinci kattan asansör boşluğa düşen kadın yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katından asansörü çağıran Aysel Kaya (56), kabinin gelmemesi nedeniyle boşluğa düştü.
Kaya'nın yardım çığlıklarını duyan apartman sakinleri, durumu Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ve polis ekiplerine bildirdi.
Can-Kur ekibi, asansör boşluğuna girerek yaralı kadını düştüğü yerden çıkardı.
Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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