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Adana’da bir haftada 19 uyuşturucu taciri tutuklandı

24.11.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Adana’da narkotik polisinin bir haftada yaptığı operasyonda 6 kilo 178 gram bonzai ele geçirilirken, 19 uyuşturucu taciri tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ve Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemek için bir hafta boyunca 24 operasyon yaptı.

Adana’da narkotik polisinin bir haftada yaptığı operasyonda 6 kilo 178 gram bonzai ele geçirilirken, 19 uyuşturucu taciri tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ve Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemek için bir hafta boyunca 24 operasyon yaptı. Bu operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 58 zanlı yakalandı. Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 6 kilo 178 gram bonzai, 685 adet uyuşturucu hap, 63 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 14 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 19’u tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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