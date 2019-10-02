Adana'da cinayet

ADANA, (DHA)- ADANA'da, tartıştığı 2 kuzeni tarafından tabancayla başından ve göğsünden vurulan Eray Demir K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eray Demir K., aralarında husumet bulunan kuzenleri H.K. ve A.K. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine Eray Demir K. kuzenleri tarafından tabancayla başından ve göğsünden vuruldu. Özel hastaneye kaldırılan Eray Demir K., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis motosikletle kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI



