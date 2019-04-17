Adana'da dolu ve yağmur etkili oldu

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da yağmur ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde belirli bölgelerde etkili olan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Sağanak yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kendilerine sığınacak yer aradı. Yağış nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Yolda biriken yağmur suları nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kentte yağış devam ediyor.

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