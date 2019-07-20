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Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 02:15 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada biri 12 diğeri 15 yaşında olmak üzere iki çocuk silahla yaralandı.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada biri 12 diğeri 15 yaşında olmak üzere iki çocuk silahla yaralandı. Olayda başından yaralanan ve durumu ağır olan 11 yaşındaki Eren Çinçik kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Balcalı Hastanesine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Tufanbeyli İlçesi Merkez İstiklal Mahallesi’nde yapılan bir düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada, düğünde bulunan Eren Çinçik (11) ile Mustafa Soyarslan (15) silahla vurularak yaralandılar. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olaya müdahale ettiler. Yaralı çocuklar önce Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı buradan da Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine sevk edildiler. Yaralılardan durumu ağır olan Eren Çinçik Adana Balcalı Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada iki çocuk yaralandı
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