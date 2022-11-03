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Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

03.11.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu M.D. yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı, müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, delil topladı.

Şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor. Polis, olay ile ilgili bir araçta yaptığı aramada 2 tabanca ele geçirdi.

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Adana Seyhan silahlı kavga yaralı

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