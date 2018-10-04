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Adana'da iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:18 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesindeki bir binanın dış cephe boyası için kurulan iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın dış cephe boyası için kurulan iskelenin çökmesi nedeniyle bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesinin boyanması için kurulan iskele, işçiler Metin Karal ve Mehmet Çelenk'in çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çöken iskelenin altında kalan işçiler için çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, işçilerden Karal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Çelenk ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi polisin incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Hacer Alptekin, yoldan geçtiği sırada olaya şahit olduğunu belirterek, "İskelenin çökmesiyle işçiler demir yığınının altında kaldı. Çevredekiler demirleri kaldırmaya çalıştı ama başarılı olamadı." ifadesini kullandı.

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