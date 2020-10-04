Adana’da kadın cinayeti

Adana’da bir kadın ayrıldığı ancak birlikte yaşadığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi 84119 Sokak’taki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Hülya Güllüce (39) bir süre önce şiddet gördüğü ve anlaşamadığı kocası Abdullah K.’den (60) ayrıldı. Ancak daha sonra çift birlikte yaşamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde de çift arasında tartışma çaktı. Tartışma sonrası silah sesleri duyuldu. Eşini alnından ve vücudunun iki yerinden vurarak öldüren koca cinayeti işlediği ortaya çıkmasın diye Hülya Güllüce’nin telefonuna “Günaydın aşkım” diye SMS atıp, kadının telefonundan da kendisine “Günaydın aşkım” diye karşılık yazdı. Zanlı daha sonra da evden ayrıldı. Sesler üzerine diğer odadan kalkıp salona gelen 13 yaşındaki kızları S.N.K. annesini kanlar içinde gördü. Kız çocuğu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının öldüğünü belirledi. Polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alınırken, kadının cenazesi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, bir hafta içinde Adana’da 3, Mersin ve Hatay’da da 1’er kadın boşanmak isteyen kocaları ya da sevgilileri tarafından öldürüldü.

