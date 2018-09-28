Adana'da kapkaç iddiası

Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen bayan sürücünün çantasının otomobil içerisinden çalındığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Metro Köprü Mevkisi'nde trafik ışıklarında bekleyen 01 ZP 522 plakalı Seda Can idaresindeki otomobile yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs otomobil içerisinden el çantasını çalarak, olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışma sonrası sürücü Seda Can'a ait çantayı olay yerine 5 km uzaklıkta yere atılmış halde buldu.
Sürücü Can, olay yerinden kaçan şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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