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Adana'da kocasının silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 22:34 | Son Güncelleme

Adana'da kocasının silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Adana'da bir kadın, sokakta tartıştığı kocasının pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Fadime Y. (19) ile imam nikahlı eşi Serhat S. (27) arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Serhat S, pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

Saldırıda Fadime Y, koluna ve yüzüne isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olayın ardından şüpheli Serhat S. kaçtı.

Yaralı kadın, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, suç aleti tüfeği, olay yerinin yakınında şüphelinin babasına ait park halindeki araçta buldu. Zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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