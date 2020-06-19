Adana'da nesli tükenmekte olan geyik böceği görüldü

Pa\u015fal\u0131 Mahallesi'ndeki ortaokulun bah\u00e7esinde vatanda\u015flar, b\u00fcy\u00fck bir geyik b\u00f6ce\u011fine rastlad\u0131.\nDo\u011fal ya\u015fam alan\u0131 Toroslar ve Amanoslar olan geyik b\u00f6ce\u011finin, nesli t\u00fckenmek \u00fczere oldu\u011fu i\u00e7in koruma alt\u0131nda bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\nAAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00c7ukur'un y\u0131ld\u0131z\u0131ndan ilk a\u015fk pozu! Be\u011feni ya\u011fd\u013121 Haziran yaz g\u00fcn d\u00f6n\u00fcm\u00fc nedir? G\u00fcnler uzar m\u0131 k\u0131sal\u0131r m\u0131?2020 AUZEF ders ge\u00e7me notu nedir? AUZEF not hesaplama!
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