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Adana'da nesli tükenmekte olan geyik böceği görüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2020 09:13 | Son Güncelleme

Adana'nın Feke ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan geyik böceği görüldü.

Adana'da nesli tükenmekte olan geyik böceği görüldü

Paşalı Mahallesi'ndeki ortaokulun bahçesinde vatandaşlar, büyük bir geyik böceğine rastladı.

Doğal yaşam alanı Toroslar ve Amanoslar olan geyik böceğinin, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altında bulunduğu öğrenildi.

AA

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