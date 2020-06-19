Adana'da nesli tükenmekte olan geyik böceği görüldü

Paşalı Mahallesi'ndeki ortaokulun bahçesinde vatandaşlar, büyük bir geyik böceğine rastladı.

Doğal yaşam alanı Toroslar ve Amanoslar olan geyik böceğinin, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altında bulunduğu öğrenildi.

AA

