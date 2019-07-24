Adana'da öğrendiği meyveciliği köyüne taşıdı

Fakat orada umduklarını bulamadıklarını belirten Çetinkaya, "Henüz ilkokulda okurken ailem göç etti. Bir taraftan okudum bir taraftan da meyve bahçelerinde çalıştım. 15 yıl süreyle meyve bahçelerinde çalıştıktan sonra tekrar köye dönüş yaptık ve köydeki 12 dekarlık alana başta Amasya, Arjantin, yeşil elma, golden elması olmak üzere yaklaşık 950 değişik meyve fidanı diktim." dedi.

Evlenip 3 çocuk sahibi olan, bir süre çiftçilik ve arıcılıkla uğraşan Çetinkaya, Adana'da öğrendiği meyveciliği kendi topraklarına yapmaya karar verdi.

Merkeze bağlı Akkonak köyünde yaşayan Çetinkaya (45), daha iyi şartlarda yaşamak isteyen ailesiyle 1983'te Adana'ya göç etti.

- "10 ton civarında ürün bekliyorum"

Güzel hizmet ve üretim yapmaya çalıştıklarını dile getiren Çetinkaya, "Burada yetişen meyvenin aroması başka yerdeki ürünlerden farklı. Tamamen organik üretim yapıyoruz. Şu anda dördüncü ilaçlamayı yapıyorum. İlk hasadı iki ay sonra yapacağız. Yaklaşık 10 ton civarında ürün bekliyorum." diye konuştu.

Meyve üretimine başladıktan sonra köylülerin de bu alanda üretim yapmaya başladığını anlatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Köyde meyvecilik gelişmeye başladı. Vatandaş heyecanla meyve bahçesini kurarak ağacı dikmeye devam ediyor. Ben de kendilerine yardımcı oldum. Şu anda köyümüzde meyvecilik kültürü yerleşmeye başladı. Yani Çukurova meyvecilik kültürünü köyümüze yerleştirdik diyebilirim."

