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Adana’da orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 02:24 | Son Güncelleme

Adana’nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana’nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri rüzgarın yönüne göre soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü bağlı 20 araszöz, 4 dozer ve Adana Büyükşehir Belediye bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alabildi. İtfaiye ekipleri yangının tekrardan büyümemesi için rüzgarın estiği yöne doğru soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Çorlu Mahallesi Muhtarı Ali Karabacak,” Rüzgarın çok esmesinden dolayı kurtaramadık. Köyümüzün ciğeri yandı.” Dedi.
Öte yandan, orman işletmeye bağlı itfaiye ekipleri gündüz yapılacak hasar tespit çalışmasının ardından ne kadarlık alan yandığını belirleyeceği öğrenildi.

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