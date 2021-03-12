Adana’da oto galericiler sitesine operasyon: 6 gözaltı

Adana’da oto galericileri sitesine düzenlenen operasyonda bazı iş yerlerinde ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto galericiler sitesinde asayiş olaylarının artması üzerine 14 iş yerine yönelik çalışma başlattı. Gündüz saatlerinde, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Şube’nin katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskın düzenlenen iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 9mm çapında 346 adet mermi, 20 adet 7.65mm çapında mermi, 25 adet dolu kartuş, 1 adet balistik çelik yelek, 1 adet döner bıçağı, 1 adet kılıç ve 1 adet kelepçe ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

