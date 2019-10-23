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Adana’da, otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 17:38 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Tarihi Demir Köprü girişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi.

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Tarihi Demir Köprü girişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı üzerinde seyir halindeki Nevzat Aydın yönetimindeki 01 VG 141 plakalı otomobil ile Selda Özen idaresindeki 01 VP 007 plakalı otomobil, Tarihi Demir Köprü girişinde çarpıştı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Selda Özen ile yanında bulunan Saadet ve Ahmet Hakim Özen yaralanırken diğer sürücü Nevzat Aydın ve yanında bulunan Hanım, Lalihan, Semra ve bebek Semra Aydın yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araçlarda ağır hasar meydana gelirken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgi tahkikat başlatıldı.

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