Adana'da park halindeki 7 aracın lastiği kesildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde park halindeki 7 aracın lastiği kesildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökbez Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, park halindeki 7 aracın lastiklerini bıçakla kesti.

Vatandaşların araçlarının yanına gelmesiyle fark edilen olayla ilgili polis ekipleri araştırma başlattı.

Araç sahiplerinden Murat Çiçek, yaptığı açıklamada, aracını akşam park ettiğini, sabah işe gitmek için yanına gelince sağ arka ve ön lastiği kesilmiş olarak bulduğunu söyledi.

