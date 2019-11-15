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Adana'da polis şüpheli kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 02:48 | Son Güncelleme

Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan otomobildeki iki şüpheli, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonrası yakalandı

Adana'da "dur" ihtarına rağmen kaçan otomobildeki iki şüpheli, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 06 LEU 05 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girerek kaçtı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 10 kilometre takip ettiği araç, otoyolun Kasım Ener Bulvarı çıkışında önlem alan ekiplerce durduruldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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adana Kovalamaca polis şüpheli

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