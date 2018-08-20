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Adana'da polisten kaçan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 04:13 | Son Güncelleme

Şüphelinin kaçarken yol kenarına attığı ileri sürülen bir miktar uyuşturucu madde bulundu

Adana'da polisi görünce kaçmaya çalışan zanlı ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına rağmen yaya olarak kaçan şüpheli kovalamaca sonucu ekipler tarafından yakalandı.

Şüphelinin kaçtığı istikamette arama yapan ekipler, 8 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.B ve ele geçirilen uyuşturucu madde polis merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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