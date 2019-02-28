Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (3)

G\u00d6ZALTI SAYISI 41'E Y\u00dcKSELD\u0130 \nAdana'da uyu\u015fturucu sat\u0131c\u0131lar\u0131na y\u00f6nelik d\u00fczenlenen operasyon kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcpheli say\u0131s\u0131 41'e y\u00fckseldi. Sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilen \u015f\u00fcpheliler, Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.Sadece bekar kad\u0131nlar\u0131n anlayabilece\u011fi 10 durum!Diyarbak\u0131r\u2019da 583 polisle hava destekli narkotik denetimiBolu\u2019da alkoll\u00fc s\u00fcr\u00fcc\u00fc deh\u015feti: 4 yaral\u0131
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