HABER

Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 01:27 | Son Güncelleme

GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!
Diyarbakır’da 583 polisle hava destekli narkotik denetimiDiyarbakır’da 583 polisle hava destekli narkotik denetimi
Bolu’da alkollü sürücü dehşeti: 4 yaralıBolu’da alkollü sürücü dehşeti: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Bir banka daha faizi düşürdü!

Bir banka daha faizi düşürdü!

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.