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Adana’da saman deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 18:52 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesindeki bir çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Karabuza mevkiindeki Eyüp Küpkaraoğlu’na ait çiftliğin saman deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Adana’nın Kozan ilçesindeki bir çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Karabuza mevkiindeki Eyüp Küpkaraoğlu’na ait çiftliğin saman deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ortasında kalan bir traktör kullanılamaz hale gelirken, yangın olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Kozan Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerle uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Çiftlik sahipleri, zararlarının 1,5 milyon lira olduğunu kaydetti. Olaya ilgili inceleme başlatıldı.

Adana’da saman deposunda yangın

Adana’da saman deposunda yangın

Adana’da saman deposunda yangın

Adana’da saman deposunda yangın

Adana’da saman deposunda yangın

Adana’da saman deposunda yangın

Adana’da saman deposunda yangın

Adana’da saman deposunda yangın

Adana’da saman deposunda yangın

Adana’da saman deposunda yangın

Adana’da saman deposunda yangın

Adana’da saman deposunda yangın

Adana’da saman deposunda yangın
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