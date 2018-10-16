Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da kavga sırasında silahla yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde Muhammet Çiçek (13) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.
Çiçek, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurularak yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Çiçek, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, bir aracın altında da tabanca ele geçirildi.
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